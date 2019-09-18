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Флаг Татарстана впервые подняли на мысе Доброй Надежды

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На мысе Доброй Надежды на юге Африки впервые подняли флаг Татарстана. Это сделал путешественник Рустам Казанбаев, один из членов экипажа, совершающего кругосветное путешествие на автомобиле «УАЗ буханка».

По словам Казанбаева, которые приводит ИА «Татар-информ», он поднимал флаг республики на всех континентах и в 63 странах, в которых оказывался.

Первое кругосветное путешествие на отечественном транспорте Александр Морозов, Николай Баландинский и Рустам Казанбаев решили совершить в 2017 году. Они уже отправили заявку на регистрацию своего путешествия в Книге рекордов России.

Для признания факта кругосветного путешествия необходимо побывать во всех часовых поясах, пройти не менее 40 тыс. км и пересечь экватор не менее двух раз. По признанию членов экипажа, они выполнили все условия, осталось только пройти последний маршрут из Владивостока до Москвы.

Путешественники проехали все страны Европы через Гибралтар. Доехав до Южной Африки, они перебрались в Южную Америку, оттуда в Уругвай, а затем в Мексику. Сейчас экстремалы находятся в Москве, а их транспорт переправляется по морю во Владивосток. Свое путешествие они планируют завершить через два месяца.

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