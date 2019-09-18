Омск получит списанные московские трамваи

Московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры подарил 10 списанных трамвайных вагонов Омскому муниципальному предприятию «Электрический транспорт». Их доставят в начале следующего года. Руководитель городского департамента транспорта Александр Вялков, рассказал, что парк электротранспорта состоит из 135 троллейбусов и 90 трамваев. Их износ составляет 97% и 94% соответственно.

«Электротранспорту» удалось сократить расходы в том числе за счет передачи департаменту имущественных отношений неиспользуемого троллейбусного депо на улице Ватутина. Полученные от экономии и оптимизации деньги предприятие направляет на обновление электросетей и трамвайных путей. На покупку нового подвижного состава их пока не хватает, передает ИА «ОМСКРЕГИОН».

«В начале 2020 года в Омск из Москвы поступят еще десять списанных трамваев. Срок их эксплуатации 10 лет, срок эксплуатации омских трамваев — 28 лет. Также мы ведем переговоры по приобретению электробуса или троллейбуса с динамической подзарядкой», — сообщил глава дептранспорта.

На прошлой неделе первый торгово-остановочный комплекс с отоплением появился на Левобережье Омска. Пока двери его закрыты, так как нужно выполнить благоустройство вокруг здания. Теплые остановки оборудуют светильниками и мониторами, на которых можно будет следить за прибытием транспорта. Зимой температура в павильоне составит около +12 °С.