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Движение электротранспорта восстановили в Челябинске

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В Челябинске устранили последствия обрыва контактной сети в центре города, из-за чего возникли проблемы при движении электротранспорта. Инцидент произошел на пересечении улицы Молодогвардейцев и проспекта Победы.

Как рассказали сайту «Первый областной» в диспетчерской общественного транспорта, из-за неполадок в контактной сети движение троллейбусов было перестроено. Сейчас весь транспорт следует по привычной схеме в штатном режиме.

Обрыв контрактной сети произошел вечером 16 сентября. Провода зацепил и оборвал тягач, перевозивший экскаватор. Движения всего электротранспорта не было до вечера. Трамваи были запущены лишь к вечеру понедельника.

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