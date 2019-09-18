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Школьник в Тюмени спас упавшего в фонтан ребенка

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В Тюмени 11-летний мальчик спас ребенка, который упал в фонтан. По словам очевидцев, мать тонувшего малыша в это время смотрела в экран смартфона и не обращала внимание на крики прохожих.

Юный герой оказался футболистом из МФК «Тюмень». Он заметил, как маленький ребенок бегал по бордюру фонтана и в какой-то момент рухнул в воду. Тогда он схватил малыша, вытащил его и передал маме, передает портал «Наш город».

Ранее в Эвенкии на севере Красноярского края ученик девятого класса Андрей Максымив спас тонувшего ребенка. Он вытащил из ледяной воды местной реки маленькую девочку.

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