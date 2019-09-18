Появилось видео с взрыва бензовоза на заправке в Челябинске

Появилось видеозапись с камер наблюдения момента взрыва бензовоза на автомобильной заправке в Челябинске. Его опубликовал телеканал РЕН ТВ в среду, 18 сентября.

На кадрах видно, как два транспортных средства находятся на дозаправке. После взрыва бензовозы загорелись.

Утром, 17 сентября, на одной из челябинских заправок произошло возгорание двух бензовозов. Площадь горения составила 200 кв. м. Пожарные работали по повышенному номеру сложности.

В результате ЧП пострадал один человек. Пресс-служба управления здравоохранения по Челябинску сообщала, что пострадавший является водителем одной из автомашин. Он был госпитализирован в областную клиническую больницу № 3.