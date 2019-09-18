Прямой эфир

Появилось видео с взрыва бензовоза на заправке в Челябинске

0
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Челябинской области
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Появилось видеозапись с камер наблюдения момента взрыва бензовоза на автомобильной заправке в Челябинске. Его опубликовал телеканал РЕН ТВ в среду, 18 сентября.

На кадрах видно, как два транспортных средства находятся на дозаправке. После взрыва бензовозы загорелись.

Утром, 17 сентября, на одной из челябинских заправок произошло возгорание двух бензовозов. Площадь горения составила 200 кв. м. Пожарные работали по повышенному номеру сложности.

В результате ЧП пострадал один человек. Пресс-служба управления здравоохранения по Челябинску сообщала, что пострадавший является водителем одной из автомашин. Он был госпитализирован в областную клиническую больницу № 3.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Два человека пострадали при возгорании бензовоза в Рязанской области
Опубликовано видео с места взрыва бензовоза в Свердловской области

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019