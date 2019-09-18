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Источник сообщил о нейтрализации двух боевиков в Кабардино-Балкарии

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Фото: РИА Новости
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Сотрудники спецслужб нейтрализовали двух боевиков в ходе контртеррористической операции (КТО) в Кабардино-Балкарии. Об этом 18 сентября сообщил источник ТАСС.

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«Там двое боевиков нейтрализованы, сейчас идут следственные действия», — сказал собеседник агентства во властных структурах региона.

Режим КТО действует с 05:00 18 сентября в части города Чегем.

Как поясняли в оперативном штабе региона, накануне силовики выявили в частном доме нахождение членов религиозно-экстремистской группировки, «вынашивающих планы совершения преступлений террористической направленности».

Режим КТО вводится в месте проведения контртеррористической операции для пресечения или раскрытия теракта и минимизации его последствий. Порядок введения особого режима регулируется законом «О противодействии терроризму».

17 сентября в МВД сообщили, что совместно с ФСБ с начала 2019 года обнаружили законспирированные террористические ячейки в 17 регионах страны, в том числе в Кабардино-Балкарии. За первые полгода сотрудники ведомств выявили о 972 преступлениях террористического характера.

Последний раз спецоперация проводилась в Кабардино-Балкарии в августе. Тогда силовики задержали мужчину, ранее судимого за терроризм. В связях с какими-либо террористическими организациями при задержании он не признался. В лесу был найден его тайник с готовыми самодельными взрывчатками.

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