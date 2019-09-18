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На Ямайке рыбак вырвал голову из пасти крокодила

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Фото: Global Look Press/A. von Dueren, via www.imago-ima/www.imago-images.de
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В районе населенного пункта Роки-Пойнт на Ямайке крокодил напал на рыболова, но тому удалось вырваться из пасти рептилии. Об этом сообщило издание Jamaica Star.

Хищник атаковал 51-летнего Орала Ли, когда тот нырнул в реку, схватив рыбака за голову.

«Я взял и двумя руками попытался разжать челюсти крокодила, но это не сработало, потому что они были как тиски», — рассказал Ли.

Он добавил, что слышал, как трещат кости его черепа.

В итоге рыболов все-таки сумел дотянутся до глаз рептилии и нажать на них, чем вынудил крокодила отпустить его. Друг ямайца, который находился на берегу, заметил окровавленную голову Ли, помог ему выбраться из реки и доехать до больницы.

У мужчины оказалась сломана челюсть. Кроме того, он почти полностью лишился зрения.

25 апреля стало известно, что в Малайзии обнаружили тело пожилого мужчины, который стал жертвой крокодила. Рептилия напала на 61-летнего индонезийца 23 апреля. Искать мужчину отправились пятеро спасателей на пожарном автомобиле. Спустя два часа тело убитого было найдено на берегу реки.

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