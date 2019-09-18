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Автомобиль въехал в вестибюль башни Trump Plaza в пригороде Нью-Йорка

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Фото: twitter.com/Tony Aiello
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В пригороде Нью-Йорка машина въехала в высотку Trump Plaza. Об этом 18 сентября сообщает CBS News.

Инцидент произошел в 26 км от Нью-Йорка, в городе Нью-Рошелл. Легковой автомобиль протаранил стеклянные двери и въехал в вестибюль здания. По имеющейся информации, пострадал один человек. Однако неясно, был ли это водитель машины, или человек, находившийся во время аварии в здании.

Помимо этого, журналист CBS Тони Айелло опубликовал в своем Twitter несколько видео с места инцидента, а также пояснил, что после аварии водитель вышел из машины и молча сел на диван в лобби.

Прибывшие на место полицейские расследуют все обстоятельства случившегося.

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