Автомобиль въехал в вестибюль башни Trump Plaza в пригороде Нью-Йорка

В пригороде Нью-Йорка машина въехала в высотку Trump Plaza. Об этом 18 сентября сообщает CBS News.

Инцидент произошел в 26 км от Нью-Йорка, в городе Нью-Рошелл. Легковой автомобиль протаранил стеклянные двери и въехал в вестибюль здания. По имеющейся информации, пострадал один человек. Однако неясно, был ли это водитель машины, или человек, находившийся во время аварии в здании.

Trump Plaza New Rochelle opened in 2007. 40 story luxury building developed by Cappelli Enterprises under licensing deal with Trump Organization. pic.twitter.com/hfgl1hfaU6 — Tony Aiello (@AielloTV) 18 сентября 2019 г.

Помимо этого, журналист CBS Тони Айелло опубликовал в своем Twitter несколько видео с места инцидента, а также пояснил, что после аварии водитель вышел из машины и молча сел на диван в лобби.

Прибывшие на место полицейские расследуют все обстоятельства случившегося.

Damaged car being removed from Trump Plaza New Rochelle. Totaled, obviously. pic.twitter.com/jZx3QylX1u — Tony Aiello (@AielloTV) 18 сентября 2019 г.

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