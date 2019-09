Автомобиль въехал в вестибюль башни Trump Plaza в пригороде Нью-Йорка

В пригороде Нью-Йорка машина въехала в высотку Trump Plaza. Об этом 18 сентября сообщает CBS News.

Инцидент произошел в 26 км от Нью-Йорка, в городе Нью-Рошелл. Легковой автомобиль протаранил стеклянные двери и въехал в вестибюль здания. По имеющейся информации, пострадал один человек. Однако неясно, был ли это водитель машины, или человек, находившийся во время аварии в здании.

Trump Plaza New Rochelle opened in 2007. 40 story luxury building developed by Cappelli Enterprises under licensing deal with Trump Organization. pic.twitter.com/hfgl1hfaU6