Синоптики рассказали о погоде на 18 сентября

Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей 18 сентября. Информация размещена на сайте Гидрометцентра.

Так, дневная температура в Москве составит 11-13 градусов тепла, в Подмосковье она будет колебаться в районе 8-13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 5-7, а по области местами температура будет достигать 2 градусов тепла.

Местами ожидается небольшой дождь, ветер будет достигать 2-7 м/с.

Накануне, 17 сентября, синоптики предупредили россиян о резком похолодании.