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Синоптики рассказали о погоде на 18 сентября

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Синоптики рассказали, какая погода ожидает москвичей 18 сентября. Информация размещена на сайте Гидрометцентра.

Так, дневная температура в Москве составит 11-13 градусов тепла, в Подмосковье она будет колебаться в районе 8-13 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до 5-7, а по области местами температура будет достигать 2 градусов тепла.

Местами ожидается небольшой дождь, ветер будет достигать 2-7 м/с.

Накануне, 17 сентября, синоптики предупредили россиян о резком похолодании.

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