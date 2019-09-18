Полиция задержала «черных» лесорубов в Забайкалье

Полиция в Забайкальском крае задержала с поличным троих местных жителей, которые незаконно вырубили лес почти на 1 млн рублей. Об этом в среду, 18 сентября, сообщает региональное УМВД.

«Задержаны трое жителей Читинского района, которые на территории Беклемишевского лесничества заготовили 42 дерева породы лиственница, не имея на это соответствующего разрешения», — отметили в полиции.

Ущерб оценили в 949 тыс. рублей. На месте преступления был изъят заготовленный лес, спецтехника и пилы.

В отношении «черных» лесорубов возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору. В ходе расследования установлено, что незаконную рубку организовал 48-летний житель села Иргень.

В отношении организатора преступления судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении исполнителей – подписка о невыезде и надлежащем поведении.

27 августа сообщалось, что в Хабаровском крае был вынесен приговор в отношении группы лиц, осуществившей значительную вырубку леса. Ущерб от деятельности лесорубов превысил 22 млн рублей.