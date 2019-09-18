Нурмагомедов рассказал о советах мамы не бить соперников во время боев

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов рассказал, что его мама просит не бить противников, а переводить бой в партер и завершать поединок удушающим приемом.

В интервью «Первому каналу» Нурмагомедов отметил, что саму подготовку к боям он с мамой не обсуждает, но она ему дает советы.

«Сынок, делай свое. Переводи в партер и сразу заканчивай. Не надо людей бить. Сделай болевой удушающий», — процитировал ее боец.



При этом Нурмагомедов признался, что мама очень за него переживает и даже старается не смотреть поединки, лишь изредка интересуясь у домашних, как там проходит бой.

7 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил американца Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде и второй раз защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. К настоящему моменту в 28 поединках россиянин одержал 28 побед.