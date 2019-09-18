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Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Украины

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Госсекретарь США Майк Помпео и глава украинского МИДа Вадим Пристайко провели телефонные переговоры и обсудили сотрудничество двух стран. Об этом 17 сентября сообщила пресс-служба Госдепартамента.

Отмечается, что Помпео поздравил министра с недавним назначением и заверил, что Вашингтон и дальше будет оказывать поддержку Киеву, который, по мнению американской администрации, проводит важные реформы, борется с коррупцией, укрепляет верховенство права и создает благоприятную для инвестиций экономическую среду.

«Секретарь выразил неизменную поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины», — добавили в Госдепе.

16 сентября сообщалось, что власти США хотят выделить $141,5 млн Украине в качестве дополнительной помощи в сфере безопасности. Средства будут направлены на обучение украинских военных и закупку оружия.

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