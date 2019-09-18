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Пенс заявил о приведении войск США в боевую готовность

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Вице-президент США Майк Пенс завил о приведении американской армии в боевую готовность, что связанно с атаками на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом 17 сентября сообщило издание The Hill.

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При этом он заявил, что Штаты готовы гарантировать защиту своим гражданам и стран-союзников, а президент США Дональд Трамп в ближайшее время примет окончательное решение после анализа сложившейся ситуации.

Кроме того Пенс снова обвинил Иран в намерении произвести еще одну атаку, которая станет попыткой давления на американского лидера, а также заверил, что при подобном раскладе Тегеран потерпит неудачу.

Вице-президент также повторил слова Трампа, что «США готовы к бою».

14 сентября стало известно о пожаре на территории предприятия Saudi Aramco. По данным газеты Gulf News, на территории завода произошел взрыв, а также были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла».

Отмечалось, что они запустили десять дронов, которые поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии.

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