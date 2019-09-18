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Эксперты оценили призыв таксистов признать их сотрудниками агрегаторов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Таксисты направили в Госдуму предложение признать агрегаторы их работодателями. Инициатива должна облегчить условия труда водителей и сократить число иностранцев за рулем.

Авторы идеи также предложили внести поправки и в Трудовой кодекс, согласно которым водители такси будут считаться работниками, имеющими право требовать заключения договора.

«Трудовой договор помог бы защитить наши права. Сейчас агрегатор может поменять условия в любой момент и даже не уведомить об этом — у него огромное преимущество», — отметил председатель межрегионального профсоюза «Таксист» Ярослав Щербинин.

Однако эксперты отмечают, что при реализации такой инициативы может увеличиться стоимость услуг, поскольку агрегаторам придется отчислять в соцфонды 30% от фонда оплаты труда.

Эта идея не нашла поддержки и у самих агрегаторов. Они считают, что и на данном этапе дают возможность водителям работать на себя, и не видят смысла усложнять эту схему.

Читайте подробнее в эксклюзивном материале «Известий»:

Вызов таксистов: водители призвали признать их сотрудниками агрегаторов

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