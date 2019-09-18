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Улыбающийся ёж стал звездой Сети

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Фото: Instagram.com/mr.pokee
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«Самый счастливый в мире ёж» по кличке Херби набирает популярность в соцсетях благодаря умению улыбаться, пишет Daily Mail.

Хозяйка ежика Талита Гирнус из Германии публикует в Instagram фото из путешествий, в которые берет своего маленького питомца.

На кадрах Херби выглядит крайне довольным, чем и завоевывает новых подписчиков. На страничку уже подписались порядка 1,5 млн человек.

Под фотографиями Херби комментаторы пишут, что его улыбка не может не поднимать настроение, отмечает «Газета.ру».

При этом ранее аккаунт принадлежал другому ежу – Мистеру Поки, который также путешествовал с Талитой, однако недавно умер.

16 сентября сообщалось, что спасающий мужчину из реки слоненок умилил соцсети.

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