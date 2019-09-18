В центре Москвы бетономешалка упала в Водоотводный канал

В центре Москвы автомобиль-бетономешалка упал в Водоотводный канал. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Инцидент произошел на Болотной набережной у дома 15к1. Машина пробила имеющееся ограждение и упала в канал. Прибывшие на место спасатели вытащили водителя из автомобиля. Его осматривают врачи.

На кадрах видно, что бетономешалка завалилась набок. По данным РЕН ТВ, машина ехала на стройку, расположенную недалеко от канала.

13 сентября сообщалось, что в Наро-Фоминском районе Подмосковья фура снесла наземный пешеходный переход.