Пушков прокомментировал угрозы делегации Украины покинуть конференцию ОБСЕ

Российский сенатор Алексей Пушков 17 сентября в своем Twitter прокомментировал угрозы украинской делегации покинуть конференцию ОБСЕ по свободе слова в Варшаве.

Он напомнил, что в июне этого года подобные угрозы высказывались по поводу сессии ПАСЕ. Однако ультиматумы украинской делегации всем надоели, пояснил сенатор.

«В Совете Европы эти угрозы проигнорировали. В ОБСЕ, полагаю, будет так же. Уедут так уедут», — подытожил Пушков.

Как стало известно ранее, Украина захотела покинуть совещание ОБСЕ по правам человека из-за того, что организаторы мероприятия не запретили выступать представителю Крыма и главному редактору «Крымской газеты» Марии Волконской.