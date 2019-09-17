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В Госдуме поддержали проект об электронных трудовых книжках

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Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроекты об электронных трудовых книжках. Об этом 17 сентября сообщается на официальном сайте ведомства.

Согласно проекту, бумажные трудовые книжки с 1 января 2021 года сохранят для тех работников, которые подадут письменное заявление об этом до конца 2020 года. Остальные работники получат бумажные трудовые на руки, так как работодатель будет освобожден от ответственности за их хранение.

Кроме того, с момента вступления закона в силу работодатель обязан будет передавать сведения о трудовом пути сотрудников в Пенсионный фонд ежемесячно не позднее 15-го числа. Люди смогут это контролировать через личный кабинет в ПФР, с которым каждый будет иметь возможность ознакомиться.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законодательное обеспечение внедрения современных технологий в жизнь россиян является одним из приоритетов работы депутатов. «Принятые сегодня поправки, с одной стороны, избавят бизнес от излишних трудозатрат, а с другой — сведут к минимуму риск потери работниками сведений о своем трудовом стаже», — добавил он.

Как отметил Володин, для самих работников появление электронной трудовой книжки сведет к минимуму риски потери сведений и освободит их от обязанности самим заниматься восстановлением данных о трудовом стаже. Переход на электронные трудовые книжки будет добровольным и постепенным, добавил спикер Госдумы.

Ранее сообщалось об обсуждении в Госдуме возможности подать заявление на отпуск в электронном виде. В ведомстве заявили о стремлении к цифровизации рабочего процесса, однако проект еще находится на рассмотрении.

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