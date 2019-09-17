Колокольцев примет участие в конференции Ассоциации нацполиций АСЕАН

Глава российского Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев прибыл во вьетнамский Ханой для участия в 39-й конференции Ассоциации национальных полиций стран-участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ). Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«Также программой визита запланирована встреча с министром общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам То Ламом», — цитирует ее сайт МВД.

Как уточняет сайт KP.ru, Колокольцев обсудит с коллегой особые условия контроля за безопасностью россиян, приезжающих во Вьетнам на отдых.

Ранее 11 сентября посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов заявил, что 88 россиян скончались в Турции с начала туристического сезона в 2019 году. Он подчеркнул, что российские и турецкие ведомства принимают необходимые меры для обеспечения безопасности туристов, пресечения возникновения несчастных случаев. Ерхов также отметил, что в последнее время участились случаи дорожно-транспортных происшествий с туристами, и призвал соблюдать правила дорожного движения.