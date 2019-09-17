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Завершение строительства музея в Рязани снова отложили

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Срок сдачи строящегося в центре Рязани здания, куда должен переехать историко-архитектурный музей-заповедник, в очередной раз перенесли. Ввод в эксплуатацию намечен на октябрь 2020 года.

Генеральным подрядчиком является ООО «Рост-Е». Недавно министр культуры РФ Владимир Мединский пожаловался на эту компанию в Генпрокуратуру, напоминает РИА «7 новостей». Возводить здание на улице Соборной начали еще в 2016 году. При этом выданное властями разрешение на строительство перестанет действовать с 29 декабря этого года.

Историко-архитектурный музей-заповедник осуществляет управление, сохранение, реставрацию и музеефикацию исторического комплекса Кремлевского холма в городе Рязани, историко-ландшафтного комплекса Старой Рязани и других объектов на территории региона.

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