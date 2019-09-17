Дом детства Дональда Трампа вновь выставлен на аукцион

Особняк в Нью-Йорке, в котором президент США Дональд Трамп провел детство, выставлен на торги. Об этом 17 сентября сообщает The New York Times.

По информации издания, торги завершатся 14 ноября. В них могут участвовать только те покупатели, которые заранее подали заявки и внесли залог. Владельцы готовы продать двухэтажный кирпичный дом, находящийся в районе Куинс, участнику аукциона, предложившему самую высокую цену. Сообщается, что они оставляют за собой право снять особняк с торгов, если не получат за него минимальную стоимость, ее размер не разглашается.

В издании сообщают, что в настоящее время особняк принадлежит компании Trump Birth House. Личность ее владельца не разглашается. Известно, что он не состоит с президентом США в родстве.

В качестве одного из посредников при проведении сделки выступает американская компания Paramount Realty USA. Ранее она уже дважды организовывала продажу дома. В 2016 году он был куплен за $1,4 млн, а в 2017 году — за $2,14 млн. Дома на этой же улице продавали в последнее время в среднем за $980 тыс.

В феврале дом был выставлен на продажу за 2,9 млн долларов, однако сделка не состоялась. Как отмечается в публикации, причиной этого было поступление слишком большого числа запросов. Они по большей части исходили от средств массовой информации.

Двухэтажное кирпичное здание возвел в 1940 году отец Трампа, который был известным застройщиком. Трампы жили в этом доме до тех пор, пока Дональду не исполнилось четыре года, после чего переехали в дом по соседству.