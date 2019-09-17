Прямой эфир

Дом детства Дональда Трампа вновь выставлен на аукцион

0
Фото: REUTERS/Sarah Silbiger
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Особняк в Нью-Йорке, в котором президент США Дональд Трамп провел детство, выставлен на торги. Об этом 17 сентября сообщает The New York Times.

По информации издания, торги завершатся 14 ноября. В них могут участвовать только те покупатели, которые заранее подали заявки и внесли залог. Владельцы готовы продать двухэтажный кирпичный дом, находящийся в районе Куинс, участнику аукциона, предложившему самую высокую цену. Сообщается, что они оставляют за собой право снять особняк с торгов, если не получат за него минимальную стоимость, ее размер не разглашается.

Unwanted Иванка: дочь президента США стала героиней мемов после G20
Политическая активность Иванки Трамп подвергается критике

В издании сообщают, что в настоящее время особняк принадлежит компании Trump Birth House. Личность ее владельца не разглашается. Известно, что он не состоит с президентом США в родстве.

В качестве одного из посредников при проведении сделки выступает американская компания Paramount Realty USA. Ранее она уже дважды организовывала продажу дома. В 2016 году он был куплен за $1,4 млн, а в 2017 году — за $2,14 млн. Дома на этой же улице продавали в последнее время в среднем за $980 тыс.

В феврале дом был выставлен на продажу за 2,9 млн долларов, однако сделка не состоялась. Как отмечается в публикации, причиной этого было поступление слишком большого числа запросов. Они по большей части исходили от средств массовой информации.

Двухэтажное кирпичное здание возвел в 1940 году отец Трампа, который был известным застройщиком. Трампы жили в этом доме до тех пор, пока Дональду не исполнилось четыре года, после чего переехали в дом по соседству.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Статуя голого Трампа продана на аукционе за $28 тыс.
Рисунок Трампа с изображением небоскреба выкупили за $16 тыс.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019