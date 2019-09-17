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Объявлен состав комиссии для выбора логотипа Орловской области

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На портале Орловской области опубликовано распоряжение о составе конкурсной комиссии по проведению открытого творческого конкурса на лучший эскизный проект эмблемы (логотипа) региона. Председателем назначен заместитель губернатора Вадим Тарасов.

Всего в комиссию включили 18 человек, в том числе художников Гиви Калмахелидзе и Анатолия Костянникова, вице-президента Международной Ассоциации Союза дизайнеров Елену Шаренкову, руководителя проекта АО «Корпорация развития Орловской области» Владимира Габитова, гендиректора рекламного агентства «Пятница» Михаила Есипова и др. Об этом пишет InfoOrel.ru.

Согласно условиям конкурса, логотип Орловской области должен отражать туристическую привлекательность, общественную значимость, традиции, культуру, литературное наследие и достопримечательности. Попробовать свои силы могут художники, архитекторы, дизайнеры, скульпторы, общественные объединения, творческие союзы, а также все желающие. Допускается использование официальных и исторических символов Орла и коротких текстов.

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