Главный онколог Минздрава назвал процент излечимости рака груди

Главный онколог Минздрава России Андрей Каприн рассказал, насколько вероятно излечение от рака молочной железы в случае, если его выявляют на первой-второй стадии.

«95% излеченности при раке молочной железы на ранней стадии», — сказал специалист во время онлайн-трансляции в соцсетях, его слова приводит «РИА Новости» во вторник, 17 сентября.

Медик подчеркнул, что именно поэтому нужно попытаться выявить заболевание как можно раньше.

Ранее замминистра здравоохранения Олег Салагай сообщил, что рак молочной железы — наиболее распространенный вид онкологии в России: на него приходятся 18% случаев заболевания раком. По его словам, в 2018 году почти 70% этого вида рака в было выявлено на ранней стадии в рамках диспансеризации.

В свою очередь в марте австралийские ученые назвали основные факторы развития рака груди. Среди них — ожирение и злоупотребление алкоголем.