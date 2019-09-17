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Билан поучаствовал в тушении торфяников в Рязанской области

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Фото: vk.com/«Greenpeace Россия»
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Певец Дима Билан присоединился к группе Добровольных лесных пожарных Центрального региона, вместе с которыми тушил торфяники в Рязанской области. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает «Greenpeace Россия» в соцсети «ВКонтакте».

Отмечается, что именно в Рязанской области в 2010 году действовали наиболее крупные пожары, дымом от которых заволокло Москву.

«Причина 9 из 10 этих пожаров — люди. Чтобы справиться с огненной бедой, нужно рассказывать о проблеме пожаров и правильном поведении детям и взрослым», — отметили в Greenpeace.

Представители экологической организации также позвали всех желающих посетить семинар Добровольных лесных пожарных Центрального региона в Москве 22 сентября.

5 сентября сообщалось, что новая волна лесных пожаров придет в Россию осенью.

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