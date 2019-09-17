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В сенате США призвали ударить по иранским НПЗ из-за атак на Saudi Aramco

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Фото: REUTERS/Ahmed Jadallah
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Американский сенатор Линдси Грэм призвал внести иранские нефтеперерабатывающие заводы в список целей для возможного ответного удара из-за инцидента с нападением беспилотников на саудовские нефтяные заводы. Об этом 17 сентября сообщается в Twitter CNN.

«В список целей для военного удара я бы включил иранские нефтеперерабатывающие заводы. Речь не идет о вторжении в Иран, но мы хотим заставить их заплатить за попытку нарушить мировой порядок», — заявил сенатор.

15 сентября Грэм прокомментировал ситуацию с пожарами на саудовских заводах в своем Twitter. По его словам, властям Соединенных Штатов пора обсудить возможность ударов по нефтяным объектам Ирана в случае, если Тегеран «продолжит провокации».

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Госсекретарь США Майк Помпео ранее заявил, что нефтяные объекты Саудовской Аравии атаковали беспилотники Ирана. По его словам, атаки были осуществлены не из Йемена.

14 сентября СМИ сообщили о пожаре на территории предприятия Saudi Aramco. По данным газеты Gulf News, на территории завода произошел взрыв, а также были слышны выстрелы.

Позже стало известно, что ответственность за атаку на предприятие взяли на себя последователи йеменского мятежного движения хуситов «Ансар Алла».

Отмечалось, что они запустили десять дронов, которые поразили нефтяные объекты в районах месторождений Абкайк и Хурайс на востоке Саудовской Аравии.

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