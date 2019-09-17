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«ВКонтакте» запустила функцию сокрытия подписчиков паблика

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Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
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Социальная сеть «ВКонтакте» ввела новую функцию, благодаря которой сообщества теперь смогут скрывать список подписчиков, сообщает пресс-служба сервиса.

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Если такая настройка включена, то пользователи будут видеть среди участников паблика только своих друзей и общее количество участников. Также сообщество не будет отображаться и в личном профиле подписчика. Список участников группы будет доступен только для ее администраторов, модераторов и редакторов.

Разработчики ожидают, что нововведение позволит бизнесменам защищать паблики от недобросовестных конкурентов, которые пытаются отслеживать новых участников и переманивать их через спам-рассылки. Кроме того, новая функция поможет нишевым авторам и организаторам мероприятий уберечь участников от возможных преследований за интересы, взгляды и убеждения.

Как подчеркнули в пресс-службе, на скрытых участников сообщества можно будет по-прежнему настроить таргетированную рекламу, ведь информация в этом случае обезличена.

Днем ранее сообщалось, что во «ВКонтакте» запустили приложение «Сохраним лес». Приложение представляет собой интерактивную карту, на которой отмечены территории, где будут высажены деревья. При помощи приложения любой желающий может выбрать удобное для себя место и поучаствовать в масштабном мероприятии.

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