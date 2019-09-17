Собянин заявил о готовности Москвы к отопительному сезону

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о готовности столицы к отопительному сезону. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Мэр напомнил, что с 2012 года проводится реализация государственной программы развития инженерно-коммунальной инфраструктуры, в ходе которой реконструировали и отремонтировали несколько десятков тысяч систем водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, а также десятки котельных и ТЭЦ.

«Москва, наверное, самый большой в мире город, который находится в таких климатически холодных условиях, поэтому требуется постоянное внимание к надежности, эффективности всех инженерных систем», — отметил Собянин.

Чиновник добавил, что уровень износа коммунальных сетей и оборудования в Москве последовательно снижается. В качестве примера он привел насосную станцию «Марьинская», обеспечивающую теплоснабжением 400 тыс. жителей Братеево и Марьино. В результате модернизации она стала безопаснее и чище с экологической точки зрения, а также работает в автоматическом режиме.