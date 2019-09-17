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ГКРЧ рассмотрит вопрос о проведении торгов на частоты для 5G

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) 14 октября рассмотрит вопрос о проведении аукционов по их распределению. Об этом говорится в проекте решения комиссии, с которым ознакомились «Известия».

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Уточняется, что в I квартале следующего года предлагается разыграть так называемый миллиметровый диапазон — 25,25–27,5 ГГц. Связисты отмечают, что прежде необходимо изменить методику расчета стоимости частот — иначе стартовая цена одного лота может превысить 60 млрд рублей.

Как следует из материалов ГКРЧ, на аукцион может быть выставлено 11 частотных лотов –– выигравшие их компании получат возможность разворачивать 5G в миллиметровом диапазоне по всей России.

Частоты планируется выделить победителям сроком на 10 лет. Из материалов ГКРЧ следует, что использование 25,25–27,5 ГГц в некоторых регионах будет ограничено. Когда именно в России запустятся 5G-сети в миллиметровом диапазоне, опрошенные «Известиями» участники рынка сказать затруднились.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»

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