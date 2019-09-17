«Рособоронэкспорт» представит арабским партнерам защиту от беспилотников

Российский экспортер военной техники «Рособоронэкспорт» представит арабским партнерам новейшие российские средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) на выставке Dubai Airshow 2019, которая пройдет в Дубае 17–21 ноября. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз компании.

По словам генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, защита объектов особой важности от разведывательных и ударных беспилотников приобретает всё большее значение.

«В связи с этим в рамках Dubai Airshow мы не только обсудим с арабскими партнерами ход выполнения действующих контрактов, но также проведем с ними переговоры по новейшим российским средствам борьбы с БЛА, выделив их в самостоятельное направление работы», — заявил Михеев.

Он также заметил, что потенциальная доля рынка средств борьбы с беспилотниками оценивается сегодня в миллиардах долларов, тогда как ущерб от игнорирования такой угрозы может быть в разы больше.

Согласно информации агентства, Россия представит в Дубае как комплексы ПВО, способные эффективно бороться с БЛА, так и специализированные средства противодействия атакам дронов. Кроме того, будут представлены и средства радиоэлектронной борьбы.

14 сентября стало известно, что на двух нефтеперерабатывающих заводах в Саудовской Аравии из-за атак беспилотников в ночь на субботу произошли пожары. Атаке подверглись принадлежащие государственной нефтегазовой компании Saudi Aramco предприятия в районах Абкайк на востоке страны и Хурайс к востоку от столицы Эр-Рияда.

В результате нападения Саудовская Аравия сократила добычу на 5,7 млн баррелей в сутки (было почти 10 млн баррелей).