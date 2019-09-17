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Мотоциклист погиб в ДТП с грузовиком в ХМАО

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Несовершеннолетняя пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП с грузовиком в Ханты-Мансийском автономном округе. Водитель мотоцикла скончался на месте.

Авария произошла в Урае. По данным правоохранительных органов, 19-летний мотоциклист допустил столкновение с грузовиком на перекрестке. В результате происшествия молодой человек погиб, его 15-летняя пассажирка попала в реанимацию. Об этом сообщает megatyumen.ru.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае мотоциклист врезался в движущийся легковой автомобиль. От полученных травм 42-летний мужчина скончался на месте. Водитель автомобиля госпитализирован.

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