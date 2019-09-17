Инспекторы из Таиланда оценили качество говядины в Брянской области

Брянскую область посетили специалисты департамента развития животноводства министерства сельского хозяйства Таиланда. Инспекторы оценили работу предприятия по производству говядины.

Иностранных специалистов интересовало, как в Брянской области обеспечивается безопасность продукции животноводства. По итогам проверки инспекторы сообщили, что контроль качества пищевой продукции осуществляется на высоком государственном уровне. Об этом сообщает NASHBRYANSK.RU.

После посещения предприятия делегация побывала в Брянской межобластной ветеринарной лаборатории.

Ранее сообщалось, что Россия получила право поставлять говядину в Бразилию.