Прямой эфир

Motorola выпустила линейку «умных» телевизоров

0
Фото: Global Look Press/Paco Freire/ZUMAPRESS
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американская компания Motorola, известная как производитель мобильных телефонов и смартфонов, выпустила линейку «умных» телевизоров. Об этом пишет портал Engadget.

Компания разработала ее совместно со специалистами индийского коммерческого портала FlipKart Motorola India. По данным издания, производитель анонсировал пять моделей диагональю 32, 43, 50, 55 и 65 дюймов. Самая маленькая модель получила HD-разрешение, 43-дюймовая — уже Full HD и 4K. Крупногабаритные модели предлагают только 4K, что является стандартом для телевизоров диагональю от 50 дюймов, уточняет «Ридус».

Уточняется, что новинку оборудовали встроенным саундбаром с динамиками на 20 Вт для версий на 32 и 43 дюйма, а также на 30 Вт для остальных моделей серии. Управляются «умные» телевизоры Motorola TV при помощи Android TV Pie. Также новинки оснащены внутренними накопителями на 8 ГБ либо 16 ГБ.

Старт продаж намечен на 29 сентября. Сроки выхода новинок в других странах в компании пока не обсуждали. Однако известно, что компания нацелилась на мировой рынок, сообщает телеканал «360».

В апреле Samsung представила телевизор с вертикальным экраном.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Женщины страдают от использования смартфонов больше мужчин
Apple объявила о запуске нового приложения для Apple TV

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019