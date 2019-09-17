Motorola выпустила линейку «умных» телевизоров

Американская компания Motorola, известная как производитель мобильных телефонов и смартфонов, выпустила линейку «умных» телевизоров. Об этом пишет портал Engadget.

Компания разработала ее совместно со специалистами индийского коммерческого портала FlipKart Motorola India. По данным издания, производитель анонсировал пять моделей диагональю 32, 43, 50, 55 и 65 дюймов. Самая маленькая модель получила HD-разрешение, 43-дюймовая — уже Full HD и 4K. Крупногабаритные модели предлагают только 4K, что является стандартом для телевизоров диагональю от 50 дюймов, уточняет «Ридус».

Уточняется, что новинку оборудовали встроенным саундбаром с динамиками на 20 Вт для версий на 32 и 43 дюйма, а также на 30 Вт для остальных моделей серии. Управляются «умные» телевизоры Motorola TV при помощи Android TV Pie. Также новинки оснащены внутренними накопителями на 8 ГБ либо 16 ГБ.

Старт продаж намечен на 29 сентября. Сроки выхода новинок в других странах в компании пока не обсуждали. Однако известно, что компания нацелилась на мировой рынок, сообщает телеканал «360».

В апреле Samsung представила телевизор с вертикальным экраном.