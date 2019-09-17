Главу «Sputnik Молдавия» обвинили в отмывании денег и мошенничестве

Главе агентства «Sputnik Молдавия» Владимиру Новосадюку предъявили обвинения в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора. Об этом во вторник, 17 сентября, рассказал сам журналист.

В настоящее время он находится в Молдавии под подпиской о невыезде, которая будет действовать в течение 60 дней. Из страны журналист сможет выехать только после уведомления властей, сообщает «РИА Новости».

По словам Новосадюка, правоохранительные органы провели обыск в его доме, в ходе которого изъяли мобильный телефон.

На допросе журналист заявил о своей невиновности. «Там я сказал, что невиновен, не чувствую, что виноват», — цитирует журналиста RNS.

О задержании главы информагентства стало известно утром 17 сентября. Пресс-секретарь генпрокуратуры Молдавии Эмил Гайтур заявил, что действия следователей были связаны с выводом в 2015 году $1 млрд из банковской системы страны. При этом он отметил, что журналиста не задерживали.

Накануне депутатов парламента Молдавии от фракции партии «Шора» Марину Таубер и Регину Апостолову лишили депутатской неприкосновенности по просьбе врио генпрокурора Молдавии Дмитрия Робу. После этого сотрудники полиции задержали парламентариев.

Обе женщины были акционерами банков Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, уточняет телеканал «360». Кредитные организации принадлежали Илану Шору, cупругу российской певицы Жасмин. Именно из его банков было выведено порядка $1 млрд незаконным путем.

В июне 2017 года суд Кишинева приговорил Шора к 7,5 года лишения свободы из-за участия в банковских махинациях, и предпринимателю запретили покидать территорию Молдавии.

После выборов в феврале 2019 года он как глава партии «Шор» стал депутатом парламента страны.

Однако, в связи с тем что Шор незаконно покинул страну, прокуратура завела три уголовных дела и его объявили в международный розыск.