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СМИ сообщили о гибели более 20 человек в результате теракта в Кабуле

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Фото: REUTERS/Omar Sobhani
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По меньшей мере 22 человека погибли в результате теракта, произошедшего в столице Афганистана Кабуле. Об этом в четверг, 17 сентября, сообщил местный телеканал 1.tv со ссылкой на данные МВД страны.

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По данным телеканала ToloNews, взрыв прогремел около площади Масуда. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник, атака произошла около одного из зданий минобороны около 13:00 по местному времени (11:30 мск).

Ответственность за взрыв взяли на себя боевики запрещенного в России радикального движения «Талибан». Они заявили, что выступают против колонны иностранных войск, которая прибыла на этот объект военного ведомства.

Район оцеплен правоохранителями, пострадавших доставили в больницы.

Ранее в четверг в городе Чирикар провинции Парван при взрыве рядом с предвыборным митингом афганского президента Ашрафа Гани погибли 26 человек. Выборы президента Афганистана назначены на 28 сентября, за высший государственный пост борются 16 кандидатов.

2 сентября в элитном районе Кабула произошел взрыв. Ответственность за случившееся взяла на себя радикальная группировка «Талибан».

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