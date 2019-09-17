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Суд изъял имущество экс-главы Клинского района на 9 млрд рублей

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Фото: Depositphotos
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Клинский суд изъял в пользу государства имущество бывшего главы Клинского района Подмосковья Александра Постриганя на 9 млрд рублей. Об этом 17 сентября сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры РФ.

«В доход государства обращены 1,7 тыс. объектов недвижимости, четыре автомобиля, 5 млрд рублей денежного эквивалента уже отчужденного ответчиками имущества. Общая стоимость изымаемого имущества оценивается в 9 млрд рублей», — говорится в тексте сообщения.

В начале июня прокуроры потребовали взыскать с Постриганя имущество на эту сумму. Основанием для судебного иска стали выявленные факты участия экс-чиновника в бизнесе сына. Выяснилось, что он активно использовал свои должностные полномочия. Проверка также установила, что бывший глава Клинского района и его сын зарегистрировали большой объем имущества на подставных лиц, чтобы скрыть его от контролирующих органов.

Постриганя уже был задержан в 2018 году. Против него было возбуждено дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, а также о служебном подлоге.

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