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Более 1 тыс. вывесок и указателей демонтировали в Омске

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В Омске информационные табло приводят в соответствие с новыми требованиями. Тем, кто не обновит вывески до 1 ноября, грозит штраф.

С центральных улиц города уже убрали более 1 тыс. указателей и вывесок. Еще почти 530 объектов приведены в соответствие с новыми требованиями, на них предприниматели получили разрешительные документы. Об этом сообщает ИА «Омскрегион».

Нормы были утверждены в мае 2019 года. Согласно им вывески на фасадах зданий должны быть не более 1 м в высоту и не могут выходить за габариты занимаемого организацией помещения. Все табло должны быть приведены в порядок до начала российско-казахстанского форума.

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