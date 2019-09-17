Дорогу затопило на севере Хабаровского края из-за разлива реки

В Хабаровском крае жители отдаленного села Арка в Охотском районе оказались в транспортной изоляции. Река Охота вышла из берегов и смыла дорогу. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в местной администрации.

По словам дежурного диспетчера ЕДДС Охотского района Евгения Власова, река вышла из берегов из-за непрекращающихся дождей. На участке дороги в 45-го по 54-й км, который соединяет райцентр с месторождением Хаканджа и селом Арка, движение невозможно. В экстренных случаях перевозку можно организовать на вездеходе, отмечает Власов.

В селе подтоплений домов или участков не зафиксировано. Имеется необходимый запас продуктов и медикаментов.

По прогнозам синоптиков, циклон, переполнивший реки Охотского района, отступит 18 сентября. С его уходом дожди должны прекратиться.