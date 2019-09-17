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Угольный самовар XIX века изъяли на пункте пропуска Псковской области

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Сотрудники пограничного управления ФСБ по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через госграницу старинного угольного самовара. Груз задержали на пункте пропуска «Шумилкино» в Печорском районе.

При осмотре автомобиля, который следовал из России, пограничники обратили внимание на поведение водителя — он заметно нервничал и был сильно раздражен, а на вопросы отвечал неуверенно.

При осмотре багажного отделения иномарки пограничники нашли самовар, датированный 1825 годом выпуска. Там же нашли ступу с пестом и колокол, который, предположительно, был отлит в 1890-х годах.

Водитель не смог объяснить, кому принадлежат старинные предметы и с какой целью их вывозят из страны. Все предметы отправлены на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение, пишет Псковская лента новостей.

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