Угольный самовар XIX века изъяли на пункте пропуска Псковской области

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Псковской области пресекли попытку незаконного перемещения через госграницу старинного угольного самовара. Груз задержали на пункте пропуска «Шумилкино» в Печорском районе.

При осмотре автомобиля, который следовал из России, пограничники обратили внимание на поведение водителя — он заметно нервничал и был сильно раздражен, а на вопросы отвечал неуверенно.

При осмотре багажного отделения иномарки пограничники нашли самовар, датированный 1825 годом выпуска. Там же нашли ступу с пестом и колокол, который, предположительно, был отлит в 1890-х годах.

Водитель не смог объяснить, кому принадлежат старинные предметы и с какой целью их вывозят из страны. Все предметы отправлены на экспертизу. По ее результатам будет принято процессуальное решение, пишет Псковская лента новостей.