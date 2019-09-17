Девушка в Кировской области погибла из-за упавшего в ванну смартфона

В Кировской области девушка погибла из-за упавшего в ванну мобильного телефона. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает «Ридус» со ссылкой на пресс-службу регионального Управления СК России.

Инцидент произошел 14 сентября в городе Кирово-Чепецке. 26-летняя местная жительница принимала ванну и пользовалась смартфоном, который в это время находился на подзарядке. В какой-то момент гаджет упал в воду, в результате чего девушка скончалась.

Тело погибшей нашли ее родители. Следователи проводят проверку по факту произошедшего, устанавливаются все обстоятельства случившегося, пишет «Федеральное агентство новостей».

В апреле школьница в Рязани уронила телефон в ванну и погибла. Предварительной причиной гибели подростка называют поражение электрическим током.