Треть молодых жителей Нижнего Тагила хотят переехать

Согласно исследованию Финансового университета при правительстве РФ, 32% молодежи Нижнего Тагила хотели бы покинуть родной город. Опрос проводился среди людей в возрасте от 18 до 30 лет.

Выяснилось, что Екатеринбурге 30% респондентов мечтают жить в другом месте, в Нижнем Тагиле — 32%, в Челябинске — 44%. Последний вошел в топ-10 городов, из которых хочет уехать наибольшее количество молодых жителей. В список городов, где, наоборот, меньше всего желающих переезда, вошли Симферополь, Москва, Грозный и Севастополь, передает ТагилСити.Ру.

Как сообщалось в августе, полевую экспедицию на Колыму организовал Институт социально-политических исследований РАН. Научным сотрудникам предстоит сравнить данные федеральной и региональной статистики об оттоке населения: получить информацию от руководителей городов, муниципальных образований, экспертов на местах и местных жителей. В частности, ученые посетят Магадан, Сокол и поселок Ола.