«Цифровой забег» устроят в Пскове

В Пскове в рамках всероссийских соревнований по бегу «Кросс наций» пройдет «Цифровой забег». Его участники пробегут дистанцию более 5 км.

Как сообщает Псковское агентство информации, «Цифровой забег» состоится 21 сентября. Его приурочат к переходу с аналогового вещания на цифровое. Участники пробегут с флагами и атрибутикой по районам города 5 тыс. 40 м — именно такое количество вышек обеспечивают цифровое вещание на территории страны.

Старт и финиш «Кросса наций» пройдет на площадке недалеко от Власьевской башни Кремля и инсталляции «Россия начинается здесь». Дети побегут 1 км, а те, кто старше 10 лет, — 4 км и 8 км. По предварительным данным, в забегах будет участвовать около 2 тыс. жителей Пскова и Псковской области.