Прямой эфир

«Цифровой забег» устроят в Пскове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пскове в рамках всероссийских соревнований по бегу «Кросс наций» пройдет «Цифровой забег». Его участники пробегут дистанцию более 5 км.

Как сообщает Псковское агентство информации, «Цифровой забег» состоится 21 сентября. Его приурочат к переходу с аналогового вещания на цифровое. Участники пробегут с флагами и атрибутикой по районам города 5 тыс. 40 м — именно такое количество вышек обеспечивают цифровое вещание на территории страны.

Старт и финиш «Кросса наций» пройдет на площадке недалеко от Власьевской башни Кремля и инсталляции «Россия начинается здесь». Дети побегут 1 км, а те, кто старше 10 лет, — 4 км и 8 км. По предварительным данным, в забегах будет участвовать около 2 тыс. жителей Пскова и Псковской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
На ВЭФ-2019 прошёл забег в поддержку редких животных Дальнего Востока
Самый сложный массовый забег в РФ вновь состоится в Кисловодске

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019