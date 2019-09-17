Пункт длительного пребывания жертв паводка откроется в Благовещенске

В Благовещенске откроется третий в Амурской области пункт длительного пребывания (ПДП) для пострадавших в результате паводка. Сейчас в здании завершается ремонт.

Как рассказала глава минсоцзащиты области Наталья Киселева, в ближайшее время число проживающих в пунктах может увеличиться на три человека — из детского лагеря «Океан» вернутся дети. Еще один пострадавший от паводка житель Мазановского района сейчас находится на работе, мужчина работает вахтовым методом, уточняет Амурская служба новостей.

По ее словам, во многих затопленных домах повреждены печи, в связи с чем жители могут столкнуться с проблемой отопления. Министр отметила, что ведомство готово к росту числа заявлений на размещение в ПДП.

Проживать в пунктах длительного пребывания можно до девяти месяцев, но в случае необходимости сроки могут быть пересмотрены комиссией по ЧС.