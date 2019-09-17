Более 120 тыс. жителей Астраханской области поставили прививки от гриппа

В Астраханской области более 120 тыс. местных жителей сделали прививки от гриппа. По данным Роспотребнадзора, пока в регионе циркулируют вирусы негриппозной этиологии.

За последнюю неделю ОРВИ заболели почти 4 тыс. человек. Заболеваемость остается ниже эпидпорога на 17,8%. Тем временем, в Астраханской области продолжается вакцинация против гриппа. Прививки поставили 23,8 тыс. детей и 96,5 тыс. взрослых. Об этом сообщает «Астрахань-24».

Ранее сообщалось, что вакцинация против гриппа началась в Самарской области. В регионе работают 320 прививочных кабинетов и 990 прививочных бригад.