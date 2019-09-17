Мотоциклист погиб при столкновении с иномаркой в Приморье

В Приморском крае мотоциклист врезался в движущийся легковой автомобиль на улице Кирова в Находке. От полученных травм он скончался на месте.

Как сообщили РИА «Восток-Медиа» в пресс-службе управления МВД России по Приморью, 42-летний водитель Suzuki выехал на встречную полосу, где столкнулся с Toyota Carina под управлением 66-летнего мужчины. Виновник аварии скончался на месте, водитель автомобиля был госпитализирован с различными травмами в больницу.

В пресс-службе отметили, что стаж вождения мотоциклиста составляет 13 лет. Документы были при нем. Обстоятельства и причины аварии устанавливаются, организована проверка.

В ночь на 6 сентября на Кубани байкер упал с мотоцикла и был сбит проезжающей машиной. Мотоциклист скончался до приезда «скорой».