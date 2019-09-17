Прямой эфир

В Саратове госпитализировали изнасилованную по пути к пациенту женщину-врача

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Саратове врач городской поликлиники попала в больницу в результате изнасилования, ей оказывают необходимую помощь, в том числе и психологическую. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает «РИА Новости».

Душа болит: как бороться с непрофильными вызовами «скорой»
По словам медиков, большинство вызовов за смену — далеко не экстренные

Глава пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов в интервью информагентству назвал преступление против врача вопиющим случаем.

«Совершено нечеловеческое действие, мы всецело разделяем боль нашей коллеги, делаем всё, чтобы ей помочь справиться с ее бедой», — сказал Колоколов.

По его словам, подобное отношение к медработникам, исполняющим свои обязанности, может привести к тому, что «скоро врачей не останется вообще».

17 сентября стало известно, что днем ранее злоумышленник напал на медработницу, когда она направлялась к пациенту. Женщина спросила у прохожего дорогу, он вызвался ее проводить, но вместо нужного дома завел в безлюдное место и изнасиловал.

После нападения врач вызвала полицию. Подозреваемого оперативно задержали: им оказался бездомный 1964 года рождения. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. По информации портала Saratovnews, в 2005 году он был осужден и приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Москве недовольный лечением пациент избил врача
В Дагестане третий раз за месяц напали на «скорую»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019