В Саратове госпитализировали изнасилованную по пути к пациенту женщину-врача

В Саратове врач городской поликлиники попала в больницу в результате изнасилования, ей оказывают необходимую помощь, в том числе и психологическую. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает «РИА Новости».

Глава пресс-службы областного минздрава Александр Колоколов в интервью информагентству назвал преступление против врача вопиющим случаем.

«Совершено нечеловеческое действие, мы всецело разделяем боль нашей коллеги, делаем всё, чтобы ей помочь справиться с ее бедой», — сказал Колоколов.

По его словам, подобное отношение к медработникам, исполняющим свои обязанности, может привести к тому, что «скоро врачей не останется вообще».

17 сентября стало известно, что днем ранее злоумышленник напал на медработницу, когда она направлялась к пациенту. Женщина спросила у прохожего дорогу, он вызвался ее проводить, но вместо нужного дома завел в безлюдное место и изнасиловал.

После нападения врач вызвала полицию. Подозреваемого оперативно задержали: им оказался бездомный 1964 года рождения. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. По информации портала Saratovnews, в 2005 году он был осужден и приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство.