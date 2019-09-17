Прямой эфир

Власти Воронежа подсветят мосты и центр города на 64 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Воронеже потратят из городского бюджета 64 млн рублей на праздничное световое оформление центральных улиц, мостов и дамб. Деньги выделены из оборотных средств муниципального казенного предприятия «Воронежгорсвет».

Как сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на городскую администрацию, для праздничного оформления смонтировали 2,4 тыс. иллюминационных конструкций и 329 осветительных приборов архитектурной подсветки. Их разместили на двух дамбах, 180 деревьях, в восьми скверах и на 13 улицах.

Речь идет о светодиодах, что позволяет говорить об экономичности иллюминации. Общее потребление энергии — 380 кВ/ч. На площади главного вокзала, который является визитной карточкой города, иллюминация будет работать не только в выходные и праздники, а каждый день.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Продажу Воронежской горэлектросети отложили до ноября 2019 года
Освещение объезда Павловска в Воронежской области обойдется в 790 млн рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019