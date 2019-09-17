Власти Воронежа подсветят мосты и центр города на 64 млн рублей

В Воронеже потратят из городского бюджета 64 млн рублей на праздничное световое оформление центральных улиц, мостов и дамб. Деньги выделены из оборотных средств муниципального казенного предприятия «Воронежгорсвет».

Как сообщает ИА «Абирег» со ссылкой на городскую администрацию, для праздничного оформления смонтировали 2,4 тыс. иллюминационных конструкций и 329 осветительных приборов архитектурной подсветки. Их разместили на двух дамбах, 180 деревьях, в восьми скверах и на 13 улицах.

Речь идет о светодиодах, что позволяет говорить об экономичности иллюминации. Общее потребление энергии — 380 кВ/ч. На площади главного вокзала, который является визитной карточкой города, иллюминация будет работать не только в выходные и праздники, а каждый день.