Жириновский предложил на месяц сдвинуть летние каникулы

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил перенести начало учебного года в России на октябрь, чтобы дать людям возможность съездить в отпуск в сентябре и «продлить лето». Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24» во вторник, 17 сентября.

По словам политика, при этом учебный год должен продолжаться до 1 июля.

«Май, июнь, июль — везде хорошо, поэтому август-сентябрь все могут уже ехать на юг, потому что кое-где уже наступает осень», — цитирует Жириновского «РИА Новости».

Он отметил, что такое нововведение может коснуться около 30 млн человек по всей стране.

30 августа депутат Госдумы Василий Власов выступил с аналогичной инициативой и предложил продлить летние каникулы для школьников и студентов до 1 октября. По его словам, уровень нагрузки на учащихся на сегодняшний день очень высок. Также парламентарий считает, что указанная мера поможет развивать в России туризм, так как позволит гражданам с детьми ездить в отпуск в сентябре.