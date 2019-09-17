Суд Болгарии снял препятствия для продления «Турецкого потока»

Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода, который будет принимать газ из «Турецкого потока», став его продолжением. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает «РИА Новости».

Согласно решению суда, подрядчиком останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering, которая в апреле выиграла тендер. Таким образом, апелляция второго участника тендера — консорциума «Газовое развитие и расширение в Болгарии» — была отклонена.

Производство по делу прекращено в связи с «отсутствием воли к обжалованию решения в консорциуме». Такой вывод суд сделал из письма участника консорциума, болгарского филиала Completions Development.

О готовности реализовать ветку «Турецкого потока» в Болгарии заявили в июле 2018 года, а в августе того же года открыли новую секцию своего газопровода в Турцию для продления одной из нитей «Турецкого потока» до болгарской границы.

В январе 2019-го стало известно, что газопровод от границы с Турцией до Сербии будет строить оператор болгарской газотранспортной системы «Булгартрансгаз». 26 июня в Болгарии пообещали завершить строительство ветки до конца 2020 года.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России через Черное море до Турции. Мощность каждой составит около 15,75 млрд куб. м. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы, в частности через Болгарию в Сербию и Венгрию.