Прямой эфир

Суд Болгарии снял препятствия для продления «Турецкого потока»

0
Фото: ТАСС/Ковалев Петр
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика строительства трубопровода, который будет принимать газ из «Турецкого потока», став его продолжением. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает «РИА Новости».

Связанные одной веткой: Болгария ждет российский газ
Для реализации проекта «Турецкий поток» по территории страны София должна получить надежные гарантии от Еврокомиссии

Согласно решению суда, подрядчиком останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering, которая в апреле выиграла тендер. Таким образом, апелляция второго участника тендера — консорциума «Газовое развитие и расширение в Болгарии» — была отклонена.

Производство по делу прекращено в связи с «отсутствием воли к обжалованию решения в консорциуме». Такой вывод суд сделал из письма участника консорциума, болгарского филиала Completions Development.

О готовности реализовать ветку «Турецкого потока» в Болгарии заявили в июле 2018 года, а в августе того же года открыли новую секцию своего газопровода в Турцию для продления одной из нитей «Турецкого потока» до болгарской границы.

В январе 2019-го стало известно, что газопровод от границы с Турцией до Сербии будет строить оператор болгарской газотранспортной системы «Булгартрансгаз». 26 июня в Болгарии пообещали завершить строительство ветки до конца 2020 года.

Проект «Турецкий поток» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России через Черное море до Турции. Мощность каждой составит около 15,75 млрд куб. м. Первая нитка предназначена для поставок газа турецким потребителям, а вторая — в страны Южной и Юго-Восточной Европы, в частности через Болгарию в Сербию и Венгрию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин назвал сроки запуска «Турецкого потока»
Косачев после задержания активиста призвал Болгарию «окститься»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019