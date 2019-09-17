Более 100 оленей выпустили на волю в заказниках Ставропольского края

На Ставрополье за два года в естественную среду обитания отпустили более 100 оленей, сообщает минприроды края. Власти проводят работу по сохранению популяции охотничьих животных в заказниках и увеличению их численности. Сюда входят пресечение нарушений, охрана территорий, подкармливание животных, а также вольерное содержание и воспроизводство пятнистого и благородного оленей.

В 2016 году удалось добиться роста количества оленей в вольерах, поэтому их начали выпускать на волю, отмечает NewsTracker. Животных расселили в заказниках «Сафонова дача», «Бугунтинский», «Дебри», «Лесная дача», «Русский лес», «Стрижамент». Также будут закуплены 10 особей оленя пятнистого для последующего расселения в заказнике «Русский лес».

В августе фотоловушка зафиксировала появление водяного оленя на территории нацпарка «Земля леопарда» в Приморском крае. Вид является новым для России. Ранее животных замечали на дорогах после перехода через реку Темен из КНДР в КНР. Водяной олень напоминает косулю, но у самцов имеются длинные клыки.