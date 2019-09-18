Путин подтвердил намерение посетить Израиль в январе 2020 года

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен посетить Израиль в январе 2020 года. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает ТАСС. По данным агентства, российский лидер планирует открыть в Иерусалиме мемориал памяти жертвам блокады Ленинграда.

«Президент (Израиля Реувен. — Ред.) Ривлин пригласил меня в Израиль в январе следующего года для участия в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста. Конечно же, воспользуюсь этим приглашением», — сказал Путин.

Выступая на конгрессе израильского благотворительного фонда «Керен ха-Йесод» в Москве, президент отметил, что Россия стремится развивать многоплановые и взаимовыгодные отношения с Израилем.

«С гордостью могу сказать, что такого уровня отношений между Россией и Израилем никогда не было, если не вспоминать, конечно, самые первые месяцы или пару лет с момента образования Государства Израиль», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что отличительная черта российско-израильских связей — это «содержательный политический диалог». В этой связи он упомянул свою недавнюю встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Встреча российского президента и израильского премьера состоялась в Сочи 12 сентября. Путин и Нетаньяху обсудили подготовку очередного заседания межправкомиссии, двустороннее взаимодействие в торгово-экономической сфере, а также положение на Ближнем Востоке и севере Африки, с упором на сирийское урегулирование.