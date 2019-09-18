Прямой эфир

Путин подтвердил намерение посетить Израиль в январе 2020 года

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил, что намерен посетить Израиль в январе 2020 года. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщает ТАСС. По данным агентства, российский лидер планирует открыть в Иерусалиме мемориал памяти жертвам блокады Ленинграда.

Незабытое прошлое: Владимир Путин приедет в январе в Израиль
Президент России посетит мероприятия, посвященные памяти жертв Второй мировой войны

«Президент (Израиля Реувен. — Ред.) Ривлин пригласил меня в Израиль в январе следующего года для участия в мероприятиях, приуроченных к 75-й годовщине освобождения концлагеря Освенцим и Дню памяти жертв холокоста. Конечно же, воспользуюсь этим приглашением», — сказал Путин.

Выступая на конгрессе израильского благотворительного фонда «Керен ха-Йесод» в Москве, президент отметил, что Россия стремится развивать многоплановые и взаимовыгодные отношения с Израилем.

«С гордостью могу сказать, что такого уровня отношений между Россией и Израилем никогда не было, если не вспоминать, конечно, самые первые месяцы или пару лет с момента образования Государства Израиль», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что отличительная черта российско-израильских связей — это «содержательный политический диалог». В этой связи он упомянул свою недавнюю встречу с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Встреча российского президента и израильского премьера состоялась в Сочи 12 сентября. Путин и Нетаньяху обсудили подготовку очередного заседания межправкомиссии, двустороннее взаимодействие в торгово-экономической сфере, а также положение на Ближнем Востоке и севере Африки, с упором на сирийское урегулирование.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Нетаньяху рассказал об угрозе Ирана для России
Трамп обсудил с Нетаньяху договор о взаимной обороне между США и Израилем

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019